Türk Tekstil Sektöründe Hız, Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Öne Çıkıyor

PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& tarafından hazırlanan 'Küresel Değişimlere Uyum Sağlamak: Türk Tekstil Sektörünün Stratejik Öncelikleri' raporu yayımlandı. Rapora göre, hız, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm tekstil sektörünün yeni değer alanlarını oluşturuyor. Rapor, üretim coğrafyasındaki kaymalar, sürdürülebilirlik baskısı ve teknolojik dönüşümün rekabet parametrelerini nasıl yeniden tanımladığını analiz ediyor.

Küresel tedarik zincirinde hız yeni rekabet alanı haline geliyor. Türkiye'nin coğrafi yakınlık avantajı, teslimat sürelerini 20-30 güne çekme potansiyeliyle perakendecileri daha çevik üretim merkezlerine yönlendiriyor. Ancak, bu avantajın kalıcı olması için maliyet yapısının yönetilebilir seviyelerde tutulması gerekiyor. Maliyet yapısında iş gücü ve enerji maliyetleri toplam maliyetin üçte birine yakın pay alıyor, bu da dijital dönüşüm ve enerji verimliliği yatırımlarını zorunlu kılıyor.

PwC Türkiye Şirket Ortağı Tolga Baloğlu, iş gücü ve enerji maliyetlerinin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini belirterek, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin kritik rol oynadığını vurguladı. PwC Türkiye Direktörü Can Yapan ise sektörün dönüşüm eşiğinde olduğunu, rekabet avantajının hız, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği entegre eden oyunculara geçtiğini ifade etti. Yüksek katma değerli üretime geçiş zorunlu hale geliyor, fonksiyonel ve performans tekstilleri büyüme potansiyeli en yüksek alanlar olarak tanımlanıyor.

Operasyonel yetkinliklerdeki boşluklar, müşteri segmentasyonu ve talep tahmini gibi alanlarda eksiklikler, kâr marjlarını olumsuz etkileyebiliyor. Satış ve Operasyon Planlaması süreçlerinin güçlendirilmesi öneriliyor. Sürdürülebilirlik, global markaların taahhütleri nedeniyle pazar payını korumanın anahtarı haline geliyor, uluslararası sertifikasyonlar şeffaflık için hayati önem taşıyor. Sürdürülebilirlik yatırımlarını strateji olarak gören şirketler finansman avantajı elde edebilir.