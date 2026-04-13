Türk Tekstil Sektöründe Hız, Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Öne Çıkıyor

13.04.2026 13:30
PwC'nin Strategy& grubu tarafından yayımlanan raporda, Türk tekstil sektörünün hız, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm odaklı stratejik öncelikleri analiz edildi. Türkiye'nin coğrafi avantajları ve maliyet yönetiminin önemi vurgulandı.

PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& tarafından hazırlanan 'Küresel Değişimlere Uyum Sağlamak: Türk Tekstil Sektörünün Stratejik Öncelikleri' raporu yayımlandı. Rapora göre, hız, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm tekstil sektörünün yeni değer alanlarını oluşturuyor. Rapor, üretim coğrafyasındaki kaymalar, sürdürülebilirlik baskısı ve teknolojik dönüşümün rekabet parametrelerini nasıl yeniden tanımladığını analiz ediyor.

Küresel tedarik zincirinde hız yeni rekabet alanı haline geliyor. Türkiye'nin coğrafi yakınlık avantajı, teslimat sürelerini 20-30 güne çekme potansiyeliyle perakendecileri daha çevik üretim merkezlerine yönlendiriyor. Ancak, bu avantajın kalıcı olması için maliyet yapısının yönetilebilir seviyelerde tutulması gerekiyor. Maliyet yapısında iş gücü ve enerji maliyetleri toplam maliyetin üçte birine yakın pay alıyor, bu da dijital dönüşüm ve enerji verimliliği yatırımlarını zorunlu kılıyor.

PwC Türkiye Şirket Ortağı Tolga Baloğlu, iş gücü ve enerji maliyetlerinin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini belirterek, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin kritik rol oynadığını vurguladı. PwC Türkiye Direktörü Can Yapan ise sektörün dönüşüm eşiğinde olduğunu, rekabet avantajının hız, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği entegre eden oyunculara geçtiğini ifade etti. Yüksek katma değerli üretime geçiş zorunlu hale geliyor, fonksiyonel ve performans tekstilleri büyüme potansiyeli en yüksek alanlar olarak tanımlanıyor.

Operasyonel yetkinliklerdeki boşluklar, müşteri segmentasyonu ve talep tahmini gibi alanlarda eksiklikler, kâr marjlarını olumsuz etkileyebiliyor. Satış ve Operasyon Planlaması süreçlerinin güçlendirilmesi öneriliyor. Sürdürülebilirlik, global markaların taahhütleri nedeniyle pazar payını korumanın anahtarı haline geliyor, uluslararası sertifikasyonlar şeffaflık için hayati önem taşıyor. Sürdürülebilirlik yatırımlarını strateji olarak gören şirketler finansman avantajı elde edebilir.

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
