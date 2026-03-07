Türk ve Pakistan Generalleri Görüşme Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
