Türk ve Yunan Sanatçılardan Birlikte Konser - Son Dakika
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Türk ve Yunan Sanatçılardan Birlikte Konser

Türk ve Yunan Sanatçılardan Birlikte Konser
11.06.2026 23:06
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Lelya Bayramoğulları ve Vasilis Papadopulos, Atina'da Türk-Yunan dostluğu için konser verdi.

Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ile Yunan piyanist ve besteci Vasilis Papadopulos, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği konutunda birlikte konser verdi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen konserde, Bayramoğulları ve Papadopoulos aynı sahneyi paylaştı.

Konsere Atina'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri, Yunanistan'dan resmi temsilciler, iş insanları ve sanat çevrelerinden davetliler katıldı.

Eserleri seslendirilen Konstantinos Lignos ve Eugene Magalif adlı besteciler de konserde hazır bulundu.

İsmail Dede Efendi'den "Yine Bir Gülnihal", Fazıl Say'dan "Ballad No. 2 Kumru", Magalif'den "Nino Lindo" gibi eserlerin yanı sıra, Magalif'in, Lignos'un ve Papadopulos'un Bayramoğulları için besteledikleri eserler de yer aldı.

Konserin sonunda Magalif, izleyicilerin isteği üzerine Bayramoğulları'na iki parçada piyano ile eşlik etti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel diyaloğu geliştirmek amacıyla düzenlenen konser, Türk ve Yunan kültürleri arasındaki ortak değerlere ve sanatsal etkileşime vurgu yaptı.

Büyükelçi Erciyes, konser öncesinde yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel bağların ve halklar arasındaki yakınlığın güçlü bir örneğini teşkil ettiğini vurguladı.

Konserde seslendirilecek eserlerden bazılarının Yunan besteciler tarafından bir Türk flüt sanatçısı için bestelendiğine dikkat çeken Erciyes, bu müzikal işbirliğinin, iki halk arasındaki güçlü bağların anlamlı bir simgesi olduğuna işaret etti.

Erciyes, müziğin sınırları aşan evrensel gücüne de vurgu yaparak, sanatın toplumlar arasında diyalog, karşılıklı anlayış ve kalıcı dostluklar kurulmasına katkı sağladığını belirtti.

Sanatçı Bayramoğulları ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konserle Türk ve Yunan dostluğu için güzel köprüler kurduklarını ifade etti.

Kendisinin Türkiye'yi 5 kıtadaki performanslarıyla temsil ettiğini ifade eden Bayramoğulları, "Benim çalışmalarımdan etkilenen besteciler benim için besteler yapıyorlar. Hatta bu yıl bana Amerika'da yılın 'en ilham veren flüt sanatçısı' ödülü verildi." diye konuştu.

Papadopulos da Bayramoğulları ile birkaç sene önce Antalya'da tanıştıklarını belirterek, kendisiyle işbirliğinin o günden beri keyifle devam ettiğini kaydetti.

Genel olarak Türk ve Yunan sanatçıların ve sanatseverlerin böylesi bir işbirliğini çok sıcak karşıladığını ifade eden Papadopulos, "Bu konserde çaldığımız tüm eserleri çok seviyorum, hepsini tek tek seçtik." dedi.

Konuklar, konserin ardından düzenlenen resepsiyonda sanatçılarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk ve Yunan Sanatçılardan Birlikte Konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mete Meral Mete Meral:
    bu harika bir gelişme. Türk ve Yunan sanatçılarının bir araya gelmesi iki ülke arasındaki kültürel köprüleri güçlendiriyor. Lelya Bayramoğulları'nın uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesi elbette gurur verici. Böyle işbirliklerinin daha da artmasını diliyorum çünkü sanat aracılığıyla insanlar arasındaki duvarlar yıkılıyor. 0 0 Yanıtla
  • Asuman Dağ Asuman Dağ:
    çok güzel bir şey bu ya Lelya Bayramoğulları gerçekten harika bir sanatçı ?? türk ve yunan dostluğu için böyle şeyler yapması çok iyi bi şey ama çok az kişi biliyo bunu ?? sanat sayesinde barış olur umarım 0 0 Yanıtla
  • İsmail Kaya İsmail Kaya:
    ya bu ne be arkada perde arkasında ne dönüyo acaba büyükelçilik konutunda konser veriyolar da kimler organize etti bunu kimin parası var buna 0 0 Yanıtla
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