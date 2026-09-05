Türk Yıldızları Bükreş'teki Hava Gösterisinde Gökyüzünü Ay Yıldızlı Bayrağımızla Süsledi - Son Dakika
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Türk Yıldızları Bükreş'teki Hava Gösterisinde Gökyüzünü Ay Yıldızlı Bayrağımızla Süsledi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Uluslararası Hava Gösterisi'nde gösteri uçuşu yaptı. Tim, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle ay yıldızlı bayrağı Romanya semalarında gururla dalgalandırdıklarını duyurdu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi kapsamında yaptığı gösteri uçuşundan görüntü paylaştı.

Türk Yıldızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizden aldığımız güçle, ay yıldızlı bayrağımızı Romanya semalarında gururla dalgalandırdık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Romanya semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Havacılık, Romanya, Bükreş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları Bükreş'teki Hava Gösterisinde Gökyüzünü Ay Yıldızlı Bayrağımızla Süsledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Yıldızları Bükreş'teki Hava Gösterisinde Gökyüzünü Ay Yıldızlı Bayrağımızla Süsledi - Son Dakika
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