Türk Yıldızları Kayseri'de, SOLOTÜRK Tokat'ta uçacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Kayseri'de, gösteri ekibi SOLOTÜRK ise Tokat'ta gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, akrobasi timi 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yıl etkinlikleri ve BİLİMFEST Kayseri kapsamında gösteri uçuşu yapacak.

Bu kapsamda, Türk Yıldızları, 16 Ekim Cuma günü saat 12.20'de çevre tanıma, 17 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te prova, 18 Ekim Pazar günü saat 15.00'te ise gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Vatandaşlar uçuşları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nden takip edebilecek.

SOLOTÜRK'ten Tokat'ta gösteri uçuşu

Öte yandan SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ise gösteri ekibi Tokat'ta uçuş yapacak.

Bu kapsamda SOLOTÜRK, 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te çevre tanıma, saat 16.30'da prova, 17 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te ise gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Vatandaşlar uçuşları Tokat Havalimanı'ndan takip edebilecek.