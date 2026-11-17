Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için kokpit görüntüsünü paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kapsamında Girne'de yapılan gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda uçuş görüntüleri yer aldı, binlerce kişinin enerjisiyle unutulmaz bir gösteri yapıldığı belirtildi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüsünü paylaştı.
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet coşkusu Girne semalarına sığmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünde, gökyüzündeki heyecanımız yerdeki muhteşem atmosferle birleşti. Binlerce kişinin tarifsiz enerjisiyle unutulmaz bir gösteriye imza attık." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, gösteri uçuşuna ait görüntüler yer aldı.
Kaynak: AA
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