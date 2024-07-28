Türk Yüzücü Semiha Bekil, New York'ta 20 Köprü Yüzme Yarışması'nda Başarısını Türk Kadınına Armağan Etti

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NEW New York'un en önemli yüzme yarışmalarından biri olan 46 kilometrelik "20 Köprü Yüzme Yarışması"na katılan Türk yüzücü Semiha Bekil, yarışmadaki başarısını "Türk kadınına" armağan etti.

ABD'nin New York kentinde Manhattan adasının etrafındaki 20 köprünün altından geçilen yüzme yarışmasına katılan Türk yüzücü Bekil, zorlu yarışmayı başarıyla tamamladı.

46 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamlayan az sayıdaki yüzücü arasında yer alan Bekil, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, başarısını "Türk kadınına armağan ettiğini" belirtti.