Türkan Tetik Adına Kütüphane Açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürkan Tetik, ablası Türkan Tetik'in anısına Muğla'da 10 bin kitapla kütüphane kurdu.

MUĞLA'da iş insanı Gürkan Tetik, 1974 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden, hiç görmediği ablası Türkan Tetik adına kütüphane kurdu. İçinde 10 bin kitap bulunan kütüphane aynı zamanda yayınevi olarak da hizmet vermeye başladı.

Muğla Tanıtım Platformu Başkanı, iş insanı Gürkan Tetik, 1974 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren ve hiç tanışma fırsatı bulamadığı ablası Türkan Tetik'in adını yaşatmak için Menteşe ilçesi Saburhane mevkisindeki müstakil binada, geçen yıl kütüphane kurdu. Tetik, her yaş grubuna hitap eden kütüphanede, ilk etapta klasikler başta olmak üzere çeşitli türlerde 4 bin kitapla hizmet vermeye başladı. Zamanla yapılan bağışlarla kitap sayısı 10 bine ulaştı. Bölgedeki çocuklara ve ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırma hedefleyen kütüphane, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk merkezine dönüştü.

'GELİR ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK'

Muğla Tanıtım Platformu Başkanı Gürkan Tetik, trafik kazasında hayatını kaybeden ablasının hatırlanması için kütüphaneyi açmaya karar verdiklerini söyledi. Kütüphanedeki 'Ailenle Oku' projesiyle ebeveynlerin de sürece dahil edildiğini belirten Tetik, "Öğrenciler buraya aileleriyle geliyor ve kitap okuyor. En çok kitap okuyan 5 aileye küçük de olsa hediyeler veriyoruz. Teşvikle beraber ciddi seviyede ailelerimiz buraya geliyor" dedi. Türkan Tetik Kütüphanesi'nin bir yayınevi olarak da hizmet verdiğine dikkati çeken Tetik, "Elde edilen gelir ise yine bölgeye ve öğrencilere aktarılacak. Aynı zamanda çok sevdiğimiz kentsel SİT alanı olan Saburhane'nin gelişmesi, korunması ve turizm noktasında iyi yerlere gelmesiyle ilgili tanıtım, geliştirme, çalışmalarının da içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: Türkan Tetik Adına Kütüphane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.