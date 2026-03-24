Türkan Tetik Adına Kütüphane Açıldı

MUĞLA'da iş insanı Gürkan Tetik, 1974 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden, hiç görmediği ablası Türkan Tetik adına kütüphane kurdu. İçinde 10 bin kitap bulunan kütüphane aynı zamanda yayınevi olarak da hizmet vermeye başladı.

Muğla Tanıtım Platformu Başkanı, iş insanı Gürkan Tetik, 1974 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren ve hiç tanışma fırsatı bulamadığı ablası Türkan Tetik'in adını yaşatmak için Menteşe ilçesi Saburhane mevkisindeki müstakil binada, geçen yıl kütüphane kurdu. Tetik, her yaş grubuna hitap eden kütüphanede, ilk etapta klasikler başta olmak üzere çeşitli türlerde 4 bin kitapla hizmet vermeye başladı. Zamanla yapılan bağışlarla kitap sayısı 10 bine ulaştı. Bölgedeki çocuklara ve ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırma hedefleyen kütüphane, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk merkezine dönüştü.

'GELİR ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK'

Muğla Tanıtım Platformu Başkanı Gürkan Tetik, trafik kazasında hayatını kaybeden ablasının hatırlanması için kütüphaneyi açmaya karar verdiklerini söyledi. Kütüphanedeki 'Ailenle Oku' projesiyle ebeveynlerin de sürece dahil edildiğini belirten Tetik, "Öğrenciler buraya aileleriyle geliyor ve kitap okuyor. En çok kitap okuyan 5 aileye küçük de olsa hediyeler veriyoruz. Teşvikle beraber ciddi seviyede ailelerimiz buraya geliyor" dedi. Türkan Tetik Kütüphanesi'nin bir yayınevi olarak da hizmet verdiğine dikkati çeken Tetik, "Elde edilen gelir ise yine bölgeye ve öğrencilere aktarılacak. Aynı zamanda çok sevdiğimiz kentsel SİT alanı olan Saburhane'nin gelişmesi, korunması ve turizm noktasında iyi yerlere gelmesiyle ilgili tanıtım, geliştirme, çalışmalarının da içindeyiz" diye konuştu.