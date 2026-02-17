Türkçe Eğitimine Vurgu - Son Dakika
Türkçe Eğitimine Vurgu

17.02.2026 15:26
Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkçe'nin güçlendirilmesi ve dil öğretiminin önemi üzerine konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Kültür unsurlarını geleceğe taşımanın en etkili yollarından olan dilimizi, Türkçemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın bunu en güzel şekilde öğrenmesi gerekiyor." dedi.

Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Buluşmaları" kapsamında Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, programa ilişkin öğretmenlerden gelecek geri bildirimlerin önemli olduğunu söyledi.

Özellikle dil öğretiminin üzerinde durduklarını belirten Yelkenci, "Bağımsız ve özgür düşünmenin çok önemli olduğunu söylemek gerekir. Bu programın özgün yanlarından biri, dilimizi merkeze koyduk. Türkçe merkezde her yönüyle. Türkçeyi derinlemesine anlayan, konuşan, yazan nesiller önemli." diye konuştu.

Bugün çok tartışılan bir konu bulunduğunu dile getiren Yelkenci, "Dil meselesi bununla doğrudan ilişkili. Türkiye'de doğurganlık hızı 2024 yılı itibarıyla 1,48'e düştü. 2025 için 1,30'lu rakamları söylüyorlar. Yani bu, kültürümüzü 50 yıl sonraya taşıyamayacaksınız demek. Böyle bir dezavantaj varken kültür unsurlarını geleceğe taşımanın en etkili yollarından olan dilimizi, Türkçemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın bunu en güzel şekilde öğrenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Görüşlere açık olduklarını aktaran Yelkenci, "Programı esnek yapıda programladık. Gelen görüşlerden istifade ederek olması gerekenleri her yıl yansıtıyoruz. O yüzden sizden gelecek öneriler önemli. Öğretmen yansıtmalarını çok önemli buluyoruz. Geri bildirimler, öğrencinin gelişimine de katkı sunuyor." şeklinde konuştu.

Yelkenci, eğitimin merkezinde tüm unsurların bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğitimin merkezinde öğrenci var ama eğitim sistemi ona hizmet etsin diye. Eğitimin merkezinde öğretmen var, çünkü bunu ancak öğretmenle yapabilirsiniz. Eğitimin merkezinde müdür var, okullar iyi yönetilirse bunu yapabilirsiniz. Kuru, çıplak şekilde öğrenci, öğretmen ve yönetici merkezli bir eğitime hayır. Hepsi çeşitli bağlamlarda merkezde ama bütün sistem öğrenciye hizmet için var. Öğretmen, öğrenci ve yönetici üzerine düşeni yapacak, birbirini destekleyecek. Bu ekosistem evlatlarımız için işleyecek ama velilerimiz de üzerine düşeni yapacak."

Programa Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

