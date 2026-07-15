Türkeli'de Motosiklet-Karavan Kazası - Son Dakika
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Türkeli'de Motosiklet-Karavan Kazası

Türkeli\'de Motosiklet-Karavan Kazası
15.07.2026 18:23
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Türkeli'de karavan ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Muharrem D. idaresindeki 57 ABD 185 plakalı karavan ile Emir Efe Ü. yönetimindeki 57 ACM 134 plakalı motosiklet, Türkeli-Ayancık kara yolunun Gemiyanı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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