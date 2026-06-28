Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali B. idaresindeki 57 HD 132 plakalı otomobil, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Tümerkan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ali B. ile araçta bulunan Mürvet B, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Otomobil Şarapnel Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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