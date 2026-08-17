Türker Ertürk hakkında soruşturma
Bakırköy Başsavcılığı, Türker Ertürk'ün sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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