Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu'nun, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük."