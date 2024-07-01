Türker İnanoğlu Maslak Show Center, Darüşşafaka Cemiyetine teslim edildi - Son Dakika
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Türker İnanoğlu Maslak Show Center, Darüşşafaka Cemiyetine teslim edildi

Darüşşafaka Cemiyeti, Türker İnanoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu TİM Show Center'ın mülkiyetini devraldı. İnanoğlu'nun uzun süre boyunca cemiyete verdiği destek vurgulandı ve tesisin nasıl kullanılacağına cemiyetin karar vereceği belirtildi.

01.07.2024 15:37
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Türker İnanoğlu Maslak (TİM) Show Center'ın, Darüşşafaka Cemiyetine teslimi gerçekleşti.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Darüşşafaka'ya ait olan yapının işletmesini, 2004'te imzalanan sözleşme uyarınca, nisan ayında vefat eden, Türk sinemasının duayenlerinden Türker İnanoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu TİM Show Center yapıyordu.

Düzenlenen imza törenine Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Başkan Vekili Erman Süsler, sayman üye Eşref Biryıldız, baş hukuk müşaviri Dr. İnci Ercan ile Türker İnanoğlu'nun mirasçıları Gülşen Bubikoğlu, İlker İnanoğlu, Zeynep İnanoğlu ve Mega AŞ yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz Güleç, İnanoğlu'nun Darüşşafaka'ya verdiği desteğe işaret ederek, "2004'te yapılan sözleşme kapsamında Maslak kampüsümüzde yer alan TİM Gösteri Merkezi'nin işletmeciliğini üstlenen merhum Türker İnanoğlu, kısa sürede burayı İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline getirmiştir. Merhum İnanoğlu, uzun soluklu iş birliğimiz boyunca daima cemiyetimizin ve öğrencilerimizin yanında olmuş, Darüşşafakanın misyonuna bağlılığını her fırsatta göstermiş ve bağışlarıyla cemiyetimizi desteklemiştir. Vefatından sonra mirasçıları da aynı hassasiyeti ve duyarlılığı göstermiş, sonuçta bugün, karşılıklı iyi niyetle yıllardır sürdürdüğümüz ilişki doğrultusunda anlaşmaya varılarak fesih protokolü imzalanmış ve tesis, içindeki tüm sistem ve demirbaşlarıyla birlikte Cemiyetimize teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Güleç, gösteri merkezi olarak kullanılan tesisin bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirileceğine Darüşşafaka Cemiyeti Yönetiminin karar vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türker İnanoğlu Maslak Show Center, Darüşşafaka Cemiyetine teslim edildi - Son Dakika

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