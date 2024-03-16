Türkevi Önünde İstanbul Sözleşmesi Protestosu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. Oturumuna Türkiye'den katılan kadın dernekleri New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun da katıldığı eylemde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yıllardır mücadele veren feminist katılımcılar hep birlikte "Vazgeçmiyoruz" sloganı attı. Katılımcılar, Türkevi'nin kapısına "İstanbul Sözleşmesi bizim" yazılı maskeleri taktı.
Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi üzerine en büyük yıllık toplantısı olan 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68), bu yıl 11 - 22 Mart tarihleri arasında "Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin hızlandırılması için yoksulluğun ele alınması ve kurumların ve cinsiyet perspektifiyle finansmanın güçlendirilmesi" ana teması altında gerçekleştiriliyor.
New York'ta devam eden toplantılara Türkiye'den katılan çok sayıda katılımcı, Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun da katıldığı eylemde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yıllardır mücadele veren feminist katılımcılar hep birlikte "Vazgeçmiyoruz" sloganı attı. Katılımcılar Türkevi'nin kapısına, "İstanbul Sözleşmesi bizim" yazılı maskeleri taktılar.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, evinde konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52'lik skorla mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi. Maçın salonu Kocaeli Atatürk Spor Salonu idi. İzmit Belediyespor'un en skorer oyuncuları Hillsman (20 sayı), Nared (21 sayı), Calhoun (17 sayı) ve Ivanova (17 sayı) oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker (27 sayı), Fontaine (22 sayı) ve McCarty (12 sayı) oldu.
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