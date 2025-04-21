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Türkiye-Bangladeş İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Bangladeş İlişkileri Güçleniyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye ve Bangladeş arasındaki dostane ilişkileri vurguladı.

21.04.2025 22:44
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilere dair, "Kardeş Bangladeş'in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz. Bangladeş ile dostane ilişkilerimizin son dönemde daha da yoğunlaşmış ve derinleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından "Bağımsızlık ve Milli Günü" vesilesiyle bir otelde düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda konuk katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunması ve Bangladeş'teki gelişmeleri anlatan tanıtım videosuyla başladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye ve Bangladeş'in resmi diplomatik ilişkilerin ötesinde köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğuna dikkati çekerek, iki ülke halklarının zor zamanlarda her daim dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında Bangladeş'in samimi desteklerinin Türk milletinin takdirini kazandığını dile getirdi.

Türkiye'nin Bangladeş'teki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Memişoğlu, "Kardeş Bangladeş'in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz. Bangladeş ile dostane ilişkilerimizin son dönemde daha da yoğunlaşmış ve derinleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta da mükemmel siyasi ilişkilerimizi daha da geliştirme yönünde güçlü bir irade mevcuttur." diye konuştu.

Memişoğlu, iki ülke arasında yapılan karşılıklı ziyaretlerin daha yoğun bir kurumsal işbirliğine zemin hazırladığına işaret ederek, ikili ilişkilerin her alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

2024'te ikili ticaret hacminin 1,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Memişoğlu, bunun yeterli olmadığını ve ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bangladeş'le işbirliği bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacak"

Memişoğlu, başta sağlık olmak üzere savunma sanayi, eğitim, kültürel ilişkilerde ve tüm sektörlerde ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bangladeş ile işbirliğimizin bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına ve Güney Asya'da daha geniş bir işbirliğini teşvik edeceğine inanıyoruz." dedi.

İki ülke arasında sağlık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önem arz ettiğine değinen Memişoğlu, bu alanda daha geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduklarını dile getirdi.

Memişoğlu, 2010'da imzalanan işbirliği anlaşmasının önemine işaret ederek, Bakanlık olarak insani yardım çalışmalarına da aktif katkı sunduklarını ve Cox Bazar'daki Türk Sahra Hastanesinin günde 1000'i aşkın hastaya sağlık hizmeti sunduğunu anlattı.

Bangladeş Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten dileklerini sunan Memişoğlu, Türkiye'nin, Bangladeş'in barış, refah ve huzuruna verdiğini önemin her zaman öncelik olmaya devam edeceğini ve ülkenin Milli Günü ile Yeni Bengal Yılı'nı kutladığını dile getirdi.

Büyükelçi Haq da ülkesinin Bağımsızlık ve Milli Günü'nün 54. yıl dönümünü kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, bu günün normalde 26 Mart'a denk geldiğini ancak ramazan nedeniyle bugün kutlama yaptıklarını söyledi.

Haq, bu tarihin Bangladeş halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için verdiği kararlı mücadelesinin, gücünün, cesaretinin ve direncinin simgesi olduğunu vurguladı.

Bu etkinlik kapsamında yeni yılın başlangıcı 14 Nisan'ı da kutladıklarını belirten Haq, Bengal yeni yılının ülkesindeki en renkli olay olduğunu dile getirdi.

Haq, Temmuz 2024'te ülkesinde protesto gösterileri olduğunu ve kitlesel halk hareketlerinin ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık ettiğini belirtti.

"Türk halkının zor zamanlarda Bangladeş'le dayanışması son derece kıymetli"

Türk hükümetine ve halkına Bangladeş'e gösterdikleri sürekli destek, dostluk ve misafirperverlik için teşekkür eden Haq, "Türk halkının özellikle zorluk zamanlarında Bangladeş ile sergilediği dayanışma, bizim için son derece kıymetlidir." dedi.

Haq, Bangladeş ile Türkiye arasındaki dostluğun daim olması, ülkesinin refahı ve ilerlemesi, barış, adalet ve işbirliği gibi ortak değerlerin yaşatılması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve pasta kesimi yapılan resepsiyon, müzik dinletisi ve ikramlarla devam etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Bangladeş İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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