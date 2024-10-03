Türkiye, Çin'le Kozmetik Sektöründe İlerliyor - Son Dakika
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Türkiye, Çin'le Kozmetik Sektöründe İlerliyor

Türkiye, Çin\'le Kozmetik Sektöründe İlerliyor

Cosmogenesis Labs, Çin'de cilt bakım ürünleri satışı için Sunline Group ile işbirliği yaptı.

03.10.2024 16:49
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Türkiye, Çin ile ticaretini kozmetik sektörü aracılığıyla pekiştiriyor. Yerli cilt bakım markası Cosmogenesis Labs, Çin merkezli sağlık grubu ile işbirliğine imza attığını duyurdu. Marka böylece, cilt bakım ürünlerini yıl sonu itibarıyla Çinli tüketicilerle buluşturacak.

Kaia Kozmetik bünyesindeki Türkiye'nin önde gelen cilt bakım ürünleri markalarından Cosmogenesis Labs, Şanghay merkezli sağlık grubu Sunline (Xinglin) Group ile işbirliğine imza attığını duyurdu. Çin pazarına henüz girecek olan marka, Sunline Group'un 1 milyar dolarlık yatırımla inşa ettiği 68 bin metrekarelik yeni sağlık merkezinde cilt bakım ürünlerinin deneyimlenebileceği bir showroom kuracak. Tüm satış ve pazarlama hakları ise yeni iş ortağına ait olacak.

'ÇİN, ÜRÜNLERİMİZE 2024 SONU İTİBARIYLA ERİŞEBİLECEK'

5'inci Çin Liaoning Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda konuşma yapan Cosmogenesis Labs Kurucu Ortağı Yavuz Öner, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Çin'in potansiyelinin farkındayız. Sunline (Xinglin) Group gibi kendi alanında güçlü bir ortakla bu pazara adım atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çin'deki kozmetik tutkunları, %100 vegan ve temiz içeriğe sahip cilt bakım ürünlerimize, hem online kanallardan hem de fiziki mağazalardan 2024 sonu itibarıyla erişebilecek."

Anlaşmanın yenilikçi ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını da kapsadığını belirten Yavuz Öner'den edinilen bilgilere göre Cosmogenesis Labs, halihazırda Azerbaycan, Romanya, Moldova, Fas, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına da ihracat gerçekleştiriyor. Bu yıl, Trendyol üzerinden e-ihracat alanında 'Yılın Lider Markası' ödülüne layık görülen Cosmogenesis Labs, vegan, alkol ve parfüm içermeyen içeriğe sahip ürünler sunuyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

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