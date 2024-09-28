Türkiye'de 93 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 93 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

2023'te Türkiye'de 93 bin 377 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, göçle mücadele operasyonları arttı.

28.09.2024 11:16
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Türkiye'de yılbaşından 20 Eylül'e kadar 93 bin 377 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

???????AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini medeniyet değerlerine uygun olarak insanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla sürdürüyor.

Sorunun kaynağında çözülmesi, etkili sınır güvenliği tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalama, düzensiz iş gücüyle mücadele ve etkin sınır dışı mekanizması sonucu Türkiye transit ve hedef ülke olma konumundan çıktı.

Bu kapsamda 2020 yılında 43 bin 658, 2021'de 50 bin 420, 2022'de 124 bin 441, 2023'te 130 bin 609 ve bu yıl ise 20 Eylül'e kadar 93 bin 377 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Sınır güvenliği çerçevesinde 1168 kilometrelik güvenlik duvarı ve 1440 kilometrelik devriye yolu tamamlandı. 80 kilometrelik güvenlik duvarının ve 275 kilometrelik devriye yolunun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca yapımı tamamlanan 183 asansörlü kule, 341 elektro optik kule, 284 termal kamera ve 139 keşif gözetleme aracıyla sınır güvenliği artırıldı.

Düzensiz göç

Haziran 2023 ile 20 Eylül 2024 tarihleri arasında 214 bin 217 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi.

Aynı dönemde 182 bin 980 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken vize muafiyeti ya da ikamet süresi sona eren 511 bin 212 kişi kendiliğinden Türkiye'den çıkış yaptı.

Aynı dönemde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 9 bin 863 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda yakalanan 16 bin 136 kişiden 5 bin 835'i tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca operasyonlarda 6 bin 774 araca ve 282 tekneye el konuldu.

Mobil göç

Düzensiz göçmenlerin tespitini hızlandırmak için kullanılan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 270 oldu.

Bu araçlarda geçen yılın haziran ayından 20 Eylül 2024'e kadar 1 milyon 581 bin 27 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sonucu 138 bin 356 düzensiz göçmen tespit edildi.

Geçen yılın haziran ayından itibaren 126 charter (özel uçuş) seferi ile 23 bin 779 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

"Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş"

Bakanlık tarafından iç savaştan kaçanların Suriye'ye gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 160 bini Haziran 2023'ten itibaren bu yana olmak üzere 2016-2024 yılları arasında toplam 715 bin 654 Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sağlandı.

Türkiye'de 3 milyon 92 bin 536 geçici koruma altındaki Suriyelinin adres tahkikatı yapıldı ve 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Bunlardan 242 bin 853'ü adreslerini güncelledi, 196 bin 812'si ise adreslerini güncellemek için randevu aldı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de 93 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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