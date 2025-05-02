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Türkiye'de Basın Özgürlüğü Tehlikede

Gazetecilere yönelik saldırılar ve sansür artıyor; 257 gazeteci hakim karşısına çıktı.

02.05.2025 13:47
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(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Yılın ilk 4 ayında Türkiye'de gazeteciler, haberini savunmak için tam 257 kez hakim karşısına çıktı, 61 gazeteci gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Gazeteciler haber yapmak istediklerinde, haber takibi yapmaları engellendi. Yine RTÜK televizyonları Nisan ayında sansüre tabi tuttu. Yeni bir metot bulmuşlar, art arda tehditler savuruyorlar. Oysa RTÜK'ün anayasada yazılan görevi bu değil" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde nisan ayı verilerini içeren Basın Özgürlüğü Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, şunları söyledi:

"3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ancak Türkiye'de kutlanacak bir özgürlük maalesef hayal. Gazetecilerin aderi, yasaklanmak, darp edilmek, sansürlenmek, soruşturmalarda gözzaltına alınmak ve hapse konmak.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'de gazeteciler, haberini savunmak için tam 257 kez hakim karşısına çıktı, 61 gazeteci gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Gazeteciler haber yapmak istediklerinde, haber takibi yapmaları engellendi. Yine RTÜK televizyonları Nisan ayında sansüre tabi tuttu. Yeni bir metot bulmuşalr, art arda tehditler savuruyorlar. Oysa RTÜK'ün Anayasa'da yazılan görevi bu değil.

Artık gazetecilerin sadece haberlerine değil sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getiriliyor. X yüzlerce hesabı erişime engelledi. Insanlar BlueSky'ı geçti ve BulueSky'da nisan'da AKP'nin sansürüyle tanıştı ve onlarca hesaba AKP tarafından erişim engeli getirilmesi Bluesky'a bildirildi ve bu engellemelerin bir bölümü yapıldı.

Yine yılın 4 ayında gazeteciler tehditlerle, saldırılarla karşı karşıya kaldı. Aralarında Özlem Gürses'in de olduğu onlarca gazeteci, yaptığı yayınlar, yaptıkları haberler nedeniyle hapis cezalarına çarptırıldlar. Özlem Gürses, Furkan Karabay, Hayri Demir, sadece nisan ayında hapis cezasına çarptırılan gazetecilerden birkaçı.

Türkiye'de basın özgürlüğü, 3 Mayıs'ta kutlanacak halde değil. Ama basın özgürlüğü olmadan demokrasi, demokrasi olmadan basın özgürlüğü olmaz. 3 Mayıs'ta her türlü yasağa baskıya rağmen basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazeteci meslektaşlarımızı kutluyoruz, onlarla dayanışma içindeyiz."

Kaynak: ANKA

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