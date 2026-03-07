Türkiye'de Gri Boşanma Artıyor - Son Dakika
Türkiye'de Gri Boşanma Artıyor

07.03.2026 11:11
50 yaş ve üzeri boşanma sayısı 2022'de 60 bin 193'e ulaştı, son 6 yılda %56 artış görüldü.

SON yıllarda 50 yaş ve üzerindekilerin ifade edildiği 'gri boşanma' söylemiyle tanımlanan yaş grubunda Türkiye'de, geçen yıl 60 bin 193 yetişkin evliliğini sonlandırdı. 6 yılda 50 yaş ve üzerinde boşananların sayısı yüzde 56 arttı.

Uzun süreli evliliklerin ardından boşanmalarda ifade edilen 'gri boşanma' söylemi, Türkiye'de son yıllarda 50 yaş ve üzeri yetişkinlerin boşanma sayısındaki artışla dikkati çekti. 2001'de 50 yaş üstü boşanan kadın ve erkeklerin toplam sayısı 16 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 50-54 yaş grubunda boşanan 17 bin 611 erkek sayısı, 2001'de boşanan erkek ve kadın sayısının toplamından fazla oldu. Türkiye'de geçen yıl 50 yaş ve üzeri 60 bin 193 kadın ve erkek boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 50-54 yaş grubunda 17 bin 611 erkek, 11 bin 638 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 804 erkek, 5 bin 561 kadın, 60-64 yaş grubunda 5 bin 374 erkek, 2 bin 841 kadın, 65-69 yaş grubunda 2 bin 872 erkek, 1334 kadın, 70-74 yaş grubunda 1411 erkek, 477 kadın, 75 yaş ve üzerinde 1087 erkek, 183 kadın boşanması gerçekleşti.

2020'DE 38 BİN 464

2020'deki boşanma sayılarında 50-54 yaş grubunda 10 bin 828 erkek, 6 bin 852 kadın, 55-59 yaş grubunda 6 bin 686 erkek, 3 bin 908 kadın, 60-64 yaş grubunda 3 bin 656 erkek, 1898 kadın, 65-69 yaş grubunda 1894 erkek, 803 kadın, 70-74 yaş grubunda 929 erkek, 249 kadın, 75 yaş ve üzerinde 645 erkek, 116 kadın olarak kayıtlara geçti.

2021'deki boşanma sayılarında 50-54 yaş grubunda 14 bin 296 erkek, 9 bin 333 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 502 erkek, 5 bin 532 kadın, 60-64 yaş grubunda 4 bin 775 erkek, 2 bin 474 kadın, 65-69 yaş grubunda 2 bin 747 erkek, 1141 kadın, 70-74 yaş grubunda 1208 erkek, 378 kadın, 75 yaş ve üzerinde 906 erkek, 168 kadın olarak kayıtlara geçti.

6 YILLIK VERİ

Son 6 yıllık verilere göre 50 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde boşanma sayısının en hızlı arttığı yıl 2021 oldu. 2020'de 38 bin 464 olan 50 yaş ve üzeri kadın- erkek boşanma sayısı toplamı 2021'de 52 bin 460'a yükseldi, 2023'te ise 49 bin 219 geriledi. 2020-2025 yıllarında 50 yaş ve üzerinde boşanan erkek ve kadınların toplam sayısı yüzde 56 arttı. Buna göre; 2025'te 60 bin 193, 2024'te 55 bin 595, 2023'te 49 bin 219, 2022'de 54 bin 103, 2021'de 52 bin 460, 2020'de 38 bin 464 yetişkin, 50 yaş ve üzerinde evliliğini sonlandırdı.

Kaynak: DHA

