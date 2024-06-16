Türkiye'de Hava Yolu Yolcu Sayısı 236 Milyonu Geçecek - Son Dakika
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Türkiye'de Hava Yolu Yolcu Sayısı 236 Milyonu Geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı bu yıl 236 milyon 563 bin 823'e ulaşacak. Gelecek yıl ise yolcu sayısının 249 milyon 267 bin 610'a çıkması bekleniyor. Yolcu sayısındaki en büyük artış iç hatlarda yaşanacak. Ayrıca uçak ve yük trafiğinin de artması öngörülüyor.

16.06.2024 11:06
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Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının bu yıl 236 milyon 563 bin 823'ü bulması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu"nu revize etti.

Bu kapsamda, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 214 milyon 232 bin 985 olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yaklaşık yüzde 10,4 artışla 236 milyon 563 bin 823'e yükselmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl yolcu sayısının 249 milyon 267 bin 610'a ulaşması bekleniyor.

Yolcu sayısında en büyük artış iç hatlarda olacak

Geçen yıl 122 milyon 950 bin 966 olan dış hat yolcu sayısının, bu yıl yüzde 9,1 artışla 134 milyon 223 bin 406'ya çıkması öngörülüyor.

Dış hat yolcu sayısının 2025'te ise 140 milyon 180 bin 614'ü bulacağı tahmin ediliyor.

İç hatlarda ise geçen yıl 91 milyon 55 bin 14 olan yolcu sayısının bu yıl yüzde 11,9 artışla 101 milyon 884 bin 171'e ulaşması bekleniyor. İç hat yolcu sayısının 2025'te ise 108 milyon 624 bin 843'e yükselmesi beklentisi bulunuyor.

Uçak ve yük trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 2 milyon 171 bin 330 olan uçak trafiğinin bu yıl 2 milyon 334 bin 212'e yükseleceği öngörülüyor. Trafiğin gelecek yıl 2 milyon 434 bin 924'e çıkması bekleniyor.

İç hatlarda uçak trafiğinin bu yıl 937 bin 747'ye, dış hatlarda 875 bin 128'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl 485 bin 453 olan transit üst geçiş sayısının bu yıl 521 bin 337'ye, gelecek yıl 538 bin 78'e çıkacağı beklentisi bulunuyor.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 4 milyon 447 bin 865 tonu bulan yük hareketinin ise bu yıl 4 milyon 926 bin 468 tona ulaşması bekleniyor. Bunun 2025'te 5 milyon 122 bin 726 tona yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Türkiye, Dhmi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Hava Yolu Yolcu Sayısı 236 Milyonu Geçecek - Son Dakika

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