Türkiye'de Nöroşirürji Alanında Büyük İlerlemeler Kaydedildi

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Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Emmez, nöroşirürjinin (beyin ve sinir cerrahisi) ayrı bir uzmanlık dalı olarak 77 yıl önce kabul edildiğini belirterek, Türkiye'de nöroşirurji alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Emmez, yaptığı yazılı açıklamada, nöroşirürjinin (beyin ve sinir cerrahisi) 24 Temmuz 1947'de alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edildiğini anımsattı.

Emmez, "Bugün 24 Temmuz 2024 ve biz Türk nöroşirürjiyenleri, ülkemizde nöroşirürjinin 77 yıl önce, ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilişini kutluyoruz. O günden bu yana, Türkiye'de nöroşirürji alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş, birçok başarıya imza atılmış, Türk nöroşirürjisi ve nöroşirürjiyenleri dünya çapında saygın bir

konuma ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2 bine yakın nöroşirürjiyenle en üst seviyede sağlık hizmeti verdiklerini, araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlediklerini aktaran Emmez, şunları kaydetti:

"Türk nöroşirürjisinin bugünkü yüksek bilimsel seviyeye ulaşmasında ve başarısında emeği geçen tüm nöroşirürjiyenlere minnettarız. Bu vesileyle devlet büyüklerimize ve yetkili mercilere nöroşirürjiyenlerin hak ettikleri özlük haklarına kavuşmaları için gerekli adımların atılması konusundaki ricamızı bir kez

daha tekrarlıyor, alanımızla ilgili mevcut problemlerin ve gelecekteki potansiyel sorunların önüne geçilebilmesi için mutlaka işbirliği içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz.

Dünyanın en zor mesleğini icra eden, bu mesleğe kendini adayıp, yaşam tarzı haline getiren, kendinden ve sevdiklerinden büyük fedakarlıklar göstererek ağır çalışma şartlarında hastalarına şifa olmaya çalışan tüm meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Attıkları temeller üzerinde Türk nöroşirürjisinin yükselmesini sağlayan, aramızda olmayan tüm hocalarımızı ve meslektaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz."