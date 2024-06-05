Türkiye\'de Sokak Hayvanları Araştırması: Sahipsiz Hayvanlar Tehlikeli Bulunuyor

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Türkiye genelinde yapılan "Sokak Hayvanları Araştırması" sonucunda katılımcıların iki yıl öncesine göre sahipsiz hayvanları daha tehlikeli bulduğu tespit edildi.

Areda Survey'in güncel "Sokak Hayvanları Araştırması"nda, "katılımcıların sahipsiz hayvanları tehlikeli bulma oranı 2022'de yüzde 41,3 iken bu oranın 2024'te yüzde 47,9'a yükseldiği, iki yıl içinde 6,6 puanlık değişim yaşandığı" belirtildi.

Türkiye genelinde 2 bin 275 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada ortaya çıkan veriler 2022'dekilerle kıyaslandı.

Araştırmaya göre, "sahipsiz hayvanları tehlikeli bulmayanların oranı 2022'de yüzde 53,7 iken bunun 2024'te yüzde 48,4'e kadar gerilediği, konuyla ilgili fikri net olmayanların oranının ise yüzde 4,9'dan 3,7'ye düştüğü" kaydedildi.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 42,4'ünün "saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılmasını", yüzde 25,7'sinin ise "bunların uyutulması gerektiği görüşünü" savunduğu aktarıldı.

Katılanların 74,8'inin "sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması gerektiğini" belirttiği araştırmada, barınaktan köpek sahiplenmeyi düşünenlerin yüzde 32,3, düşünmeyenlerin yüzde 51,6, kararsızların ise yüzde 16,1 olduğu kaydedildi.

"İnsana saldıran köpeklere ne yapılmalı?" sorusuna araştırmada, katılımcıların yüzde 42,4'ünün "barınaklara bırakılmalı" cevabını verdiği, yüzde 25,7'sinin ise "itlaf edilip uyutulmalı" görüşünü bildirdiği anlatıldı.

Araştırmada, vatandaşların bu soruya 2022'de yüzde 40,5'inin "barınaklara bırakılması", yüzde 35,6'sının "rehabilite edilmesi", yüzde 16,4'ünün "itlaf edilmesi ve uyutulması", yüzde 7,5'inin "kısırlaştırılması" yönünde cevap verdiği vurgulandı.

"Sizce sahipsiz hayvanlar toplanıp barınaklara götürülmeli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,6'sının olumlu yanıt verdiği, "doğal hallerine bırakılmalı" diyenlerin oranının ise 2022'de yüzde 51 iken, güncel araştırmada yüzde 46,1'e kadar düştüğü belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 74,8'inin hayvanların kısırlaştırılması gerektiğini belirttiği görüldü. Bu oranın 2022'deki karşılığı da yüzde 67,2 olarak belirtildi. Öte yandan, kısırlaştırmaya karşı çıkanların oranı 2022'de yüzde 29,3 iken 2024'te azalarak yüzde 16,9'a kadar düştü. Konuyla ilgili net bir fikri olmadığını ifade edenler 2022'de yüzde 3,5 iken 2024'te yüzde 8,3'e kadar yükseldi.

Araştırma, 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapıldı.