Türkiye'de Yağışlar 38 Yılın Zirvesinde - Son Dakika
15.05.2026 16:59
Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'deki 2025-2026 yağışlarının %87 artışla son 38 yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'de 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Demir, gazetecilere, Türkiye'deki iklim olayları ve yağış miktarı hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de özellikle 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasındaki dönemdeki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini aktaran Demir, "1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışları normalin yüzde 25, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 87 üzerinde gerçekleşti. Son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. 2026 kış mevsimi yağışları ise bazı ölçümlerde son 66 yılın zirvesine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Yağışların artmasıyla sosyal medyada "hava manipülasyonu" ve "iklim silahı" iddialarının gündeme geldiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Bu yağışların sebepleri olarak sosyal medyada yayılan iddiaların önemli kısmı doğrulanmamış, bilimsel kanıtları olmayan dezenformasyon kategorisinde iddialardır. Sosyal medyada 'hava manipülasyonu', 'iklim silahı' söylemi dolaşmaktadır. Bu iddialar çeşitli haber ve sosyal medya içeriklerinde yer almakta fakat meteorologlar ve iklim uzmanları bunları doğrulanmamış komplo teorileri olarak değerlendirmektedir. Bulut tohumlama, atmosferdeki mevcut bulutların yağış bırakma ihtimalini artırmak amacıyla yapılan bir hava modifikasyonu yöntemidir. Temel mantık, bulut içindeki su damlacıkları veya buz kristallerinin büyümesini tetikleyerek yağmur ya da kar oluşumunu kolaylaştırmaktır."

Demir, bulut tohumlama için kullanılan en yaygın yöntemlerin uçaklarla bulut içine madde püskürtmek, yer istasyonlarından atmosfer içine parçacık göndermek, roket veya özel jeneratörler kullanmak olduğunu dile getirerek, "Bulut tohumlama için kullanılan maddeler genelde gümüş iyodür, tuz parçacıkları ve kuru buzdur. Bulut tohumlama sıfırdan bulut oluşturmaz, tamamen açık havada yağmur yaptıramaz ve sadece uygun nem ve bulut yapısı varsa etkili olabilir. Bilimsel çalışmalarda sonuçlar incelendiğinde, bazı durumlarda yağışı yüzde 5 ila yüzde 20 artırdığı bulunmuştur. Bulut tohumlama bir bulutun ne zaman boşalacağını ve ne kadar yağış bırakacağını etkileyebilir ama bir ülkenin yağmurunu çalmak, fırtınayı başka ülkeye göndermek veya büyük ölçekli iklimi kontrol etmek şu anki teknolojiyle gerçekçi kabul edilmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

