Türkiye'de Yağışlar Artış Gösterdi

11.03.2026 11:34
Ekim-Ocak döneminde Türkiye'de yağışlar, geçen yıla göre %38 artarak normali civarında gerçekleşti.

Türkiye'de, 1 Ekim ile 31 Ocak arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, geçen yıla göre ise yüzde 38 arttı.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları (1991-2020) 253,2 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde 181,4, bu yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde ise ortalama 250,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 4 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, geçen yıla göre ise yüzde 38 arttı.

Yağışlar bu dönemde Konya, Kastamonu, Samsun, Çorum, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Kilis çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun güneyinde yer yer yüzde 40'ın üzerinde azaldı. İzmir'in batısı, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Kayseri, Yozgat, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Bölge genelinde su yılı yağışları Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde normali civarında, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise normalinin biraz altında gerçekleşti.

Normallerine göre en fazla azalma yüzde 5 ile İç Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 560,8 milimetre ile Zonguldak'ta gerçekleşirken, normaline göre en fazla artış yüzde 39 ile Düzce'de kaydedildi.

Yağışlarda en az yağış 95,6 milimetre ile Iğdır'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 29 ile Rize'de kayıtlara geçti.

2026 su/tarım yılı 4 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler2026 su/tarım Yağış (mmNormal (mm)2025 su/tarım Yağış (mm)Normaline Göre Değişim(%)Geçen Yıla Göre Değişim(%)
Marmara316,5311,5252,3Normali civarında25 artma
Ege300,1297,2249,4Normali civarında20 artma
Akdeniz349,2361,5255,53 azalma37 artma
İç Anadolu147,7155825 azalma80 artma
Karadeniz278,8278,5281,4Normali civarındaNormali civarında
Doğu Anadolu209,6205,4117,2Normali civarında79 artma
Güneydoğu Anadolu252,7260,8963 azalmaYüzde 100'den fazla artma
- "Bu yıl hemen hemen tüm bölgelerimiz yağış aldı"
İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'de toprakların 4'te 3'ünden fazlasında tarımsal faaliyet yürütüldüğünü aktardı.
Tarımsal üretim için su, hava ve güneşin temel unsurlar olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Ancak günümüzde özellikle su, çok daha stratejik bir hale geldi. Türkiye su stresi çeken bir ülke konumunda." değerlendirmesini yaptı.
Özdemir, meteorolojik yağışlardaki uzun vadeli azalışın hidrolojik kuraklığı da beraberinde getirdiğini, son 4 aylık su yılı yağış verilerinde ise genel bir artış görüldüğünü vurgulayarak, "Bu yıl hemen hemen tüm bölgelerimiz yağış aldı. Geçmiş yıllara kıyasla az da olsa bir yükselme söz konusu. Ancak bölgesel farklılıklar var." diye konuştu.
Yağışların gelecek dönemde de benzer şekilde devam etmesi halinde bunun tarımsal üretime olumlu yansıyacağını dile getiren Özdemir, su kaynaklarının verimli kullanımı ve kuraklık riskine karşı planlamanın önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Yağışlar Artış Gösterdi

