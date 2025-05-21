Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

21.05.2025 23:03
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Dışişleri Bakanlığı, Belucistan'daki terör saldırısını kınadı ve terörle mücadelede iş birliği vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (21 Mayıs) meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika

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