Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo başkanlığında gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.