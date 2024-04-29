Türkiye, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek verecek - Son Dakika
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Türkiye, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek verecek

Türkiye, Hollanda Başbakanı Mark Rutte\'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek verecek

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini, örgütün diğer üyelerine bildirdi. Rutte'nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı. Rutte, Türkiye'nin liderliğine ve bölgedeki çabalarına vurgu yaparak, Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirtmişti.

29.04.2024 13:58
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Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini, örgütün diğer üyelerine bildirdi.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı.

Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek verecek - Son Dakika

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