TÜİD Başkanı: İlahiyat fakülteleri gençleri topluma değer üreten noktaya getiriyor

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Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD) Başkanı Mehmet Salih Turan, ilahiyat fakülteleri arasında çatı kuruluş olduklarını belirterek, "Bu vesileyle de gençlerimiz, çalışmalarımızda kendilerini yetiştirip topluma değer üreten bir noktaya geliyor." dedi.

Turan, İstanbul'da 2017'de ilahiyat fakültelerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurdukları derneğin çalışmaları ve hedefleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Hizmete başladıkları tarihten bugüne, gençlerin değer üretmesi için çalıştıklarını dile getiren Turan, geçen 7 yılda ülke genelinde 65 temsilciliğe ulaştıklarını söyledi.

Kuruldukları günden itibaren "İşimiz yaşımızdan aşkın." mottosunu kullandıklarını anlatan Turan, ilahiyat fakültesi öğrencilerine çalışmalarında katkı sağladıklarını belirtti.

Bu çalışmaları "birlik", "çok yönlü gelişim" ve "aksiyon" temelli gerçekleştirdiklerini bildiren Turan, şöyle devam etti:

"Bunlar içinde 'birlik' konusunu açtığımızda ise Mardin, Konya, Ankara, Batman, Aksaray gibi temsilciliklerimiz birlikte faaliyet yapabiliyor. Böylelikle ilahiyat fakültesi gençlerimize birlikte çalışma becerisini kazandırmış olduk. 'Çok yönlü gelişim' dediğimizde ise farklı farklı alanlarda akademilerimiz var. İlahiyat tedrisatını alırken gençlerimiz bununla birlikte medya, finans, dil, sanat ve yazarlık gibi alanlarda da eğitimlerini alıp kendilerine iş imkanları oluşturabiliyor. Amacımız bu aldığımız eğitimleri ve ilimleri kendi iç dünyamızda tutarak değil, sahaya yansıtarak ve çalışarak değer üretmektir. Bu yüzden 'aksiyon' en temel üç ilkemizden birisidir. Derneğimiz bu üç ilke üzerine kurulmuş ve ilahiyat fakültesi öğrencileriyle birlikte çalışma yürüten bir çatı kuruluştur."

Turan, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve temsilciliklerinden oluşan organizasyon şemalarıyla Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

81 ildeki 116 ilahiyat fakültesinde temsilciliği hedeflediklerini dile getiren Turan, kendilerini birçok dernekten ayıran temel unsurun, sadece ilahiyat fakültelerinde çalışma yürütmeleri olduğunu söyledi.

"Aldıkları formal eğitimi sahaya yansıtmalarını sağlıyoruz"

Toplumun ilahiyat fakültelerinden dini alandaki dezenformasyonun engellenmesi gibi bir beklentisi de olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Bu beklentiyle ilahiyat fakülteleri bir kamu kuruluşu. Burada yetişen mezunların sorunlara çözümler üretmesi gerekiyor. Bunun için de bizden önceki süreçte ne bir sistematik organizasyon ne de bir çatı kuruluşu vardı. Bu gayeyle kurulmuş tek çatı kuruluşuz kendi alanında. Şimdi hem toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye hem de ilahiyat fakülteleri öğrencilerinin, mezunlarının, bu sorunlara cevap vermeleri için onları yetiştirmeye ve onlara katma değer katmaya çalışıyoruz. O yüzden en temel gayemiz, ilahiyat fakültesi öğrencilerini geliştirmek, yetiştirmek, eğitmek. Üniversitede aldıkları eğitimin yanında onlara farklı alanlarda beceriler kazandırmak hem de toplumun ilahiyat fakültelerinden beklentilerini karşılayacak çözümler üretmek."

Turan, dernekleri bünyesinde kadınlar ile çocuklara yönelik akademiler, yayınlar, yurtlar, hafızlık ve araştırma merkezlerinin olduğunu anlatarak, "İlahiyat öğrencilerinin aldıkları formal eğitimi sahaya yansıtmalarını sağlarken diğer taraftan da ilahiyat öğrencilerinin farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine katkı sunmuş oluyoruz. Bunları tamamen derneğimizin çatısı altındaki alt kuruluşlarımızla yapıyoruz." diye konuştu.

Ülke genelinde 14 binin üzerinde gönüllüleri bulunduğunu bildiren Turan, bu yıl 3'üncüsünü düzenleyecekleri "İlahiyat Yıldızları Ödülleri" ile 4'üncüsünü gerçekleştirecekleri "İlahiyat Gençlik Buluşmaları"nın, temel iki çalışmaları olduğunu belirtti.

Turan, il bazında gezi ve seminer gibi faaliyetlere 81 ilden katılım olduğunu, bu çalışmaların bir nevi sene sonu kapanış organizasyonu olduğunu kaydetti.

İlahiyat öğrencilerine okulda aldıkları eğitimi sahaya yansıtabilecekleri alanlar açtıkları için derneğe ilginin arttığını dile getiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gencimiz okulda dini eğitim alırken kendisini yazarlık alanında deneyimli, donanımlı hissediyorsa biz ona yazarlık alanında bölüm açıyoruz ve o yeteneğini sahaya yansıtmasını sağlıyoruz veya dini alanlarda da öğretmenlik, mütercim ve tercümanlık gibi her alanda gençlerimize yeteneklerini aktarabilecekleri alanlar açıyoruz. Bununla birlikte okul dışındaki alanlarda da kendilerine akademiler vasıtasıyla eğitimler sunuyoruz. Bu iki sebepten dolayı ilahiyat öğrencileri bizim çalışmalarımıza, derneğimize teveccüh ediyor."

Çok yönlü bir dernek olmalarıyla gençlerin kendilerine uygun alanı bulabildiklerini kaydeden Turan, "Sahada bulamıyorsa dergi ve yayın çalışmalarımız içerisinde buluyor. Orada bulamadıysa akademik araştırma merkezimizde bulabiliyor. Karakterine ve yapısına göre kendisini bulabileceği bir alanı derneğimiz içerisinde bulabiliyor." dedi.

Turan, "En büyük avantajımız, Türkiye genelinde ilahiyat fakülteleri arasında çalışan tek çatı kuruluşuz. Bu vesileyle de gençlerimiz çalışmalarımızda kendilerini yetiştirip topluma değer üreten bir noktaya geliyor. Eğitimlerimizden mezun olan, çok farklı değerler üreten yüzlerce gencimiz var. Bu da bizim için övünç vesilesi." diye konuştu.