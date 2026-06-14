Türkiye-İrak Ticaret İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika
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Türkiye-İrak Ticaret İşbirliği Geliştiriliyor

Türkiye-İrak Ticaret İşbirliği Geliştiriliyor
14.06.2026 17:19
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Bakan Bolat, Irak'la ticaret alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan görüşme yaptı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Mustafa Nizar Al-Ani ile telefon görüşmesi yaparak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ticaret, ulaştırma ve müteahhitlik alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, dost ve komşu ülke Irak'ta yeni kurulan hükümette Ticaret Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Nizar Al-Ani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendilerini yeni görevleri dolayısıyla tebrik ettim. Görüşmede, yeni kurulan Irak hükümetine başarı dileklerimi iletirken; Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ikili ticaret hacmimizin en kısa sürede yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması, yatırımlar ve müteahhitlik projeleri imkanlarının güçlendirilmesi, özel sektörlerimiz arasındaki ticaret ve ortaklık iş birliğinin teşvik edilmesi konularını ele aldık" dedi.

'IRAKLI MEVKİDAŞIMI JETCO TOPLANTISI'NA DAVET ETTİM'

Bolat ayrıca, "Görüşmemizde, Türkiye ile Irak arasında köklü tarihi bağlara dayanan güçlü ilişkilerimizin bulunduğunu vurguladık. Körfez bölgesinde 3,5 aydır yaşanan son gelişmelerin, hem ikili ilişkilerimizin önemini hem de Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çektik. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere; ulaştırma, lojistik, müteahhitlik, sanayi, gümrük ve ticaret alanlarında yürütülen iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Irak ile daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmek üzere, kısa zaman içerisinde ülkemizde yapılacak JETCO Toplantısı'na Iraklı mevkidaşımı ve heyetini davet ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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