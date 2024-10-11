Türkiye, İsrail'in UNIFIL saldırısını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, İsrail'in UNIFIL saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırısını ve sivil katliamları kınadı.

11.10.2024 03:46
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı.

Bakanlık, İsrail'in UNIFIL karargahına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür." değerlendirmesi yer alan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir fırkateyn ve UNIFIL karargahına ise 5 personel ile katkı sağladığı belirtilerek, "Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta süren gerginliğe işaret edilmişti.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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