Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Törenle Hizmete Girdi - Son Dakika
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Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Törenle Hizmete Girdi

Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Törenle Hizmete Girdi

Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, Sinan Oğan'ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Oğan, Türkiye'nin ve gençlerin geleceği için çalıştıklarını ve 2028'de Türkiye İttifakı Partisi ile ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti. Tören sırasında Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam ve İl Başkanı Ertan Yıldırım da konuşma yaptı.

10.06.2024 08:45
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Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.

Sinan Oğan, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki açılış töreninde, Türkiye'nin, çocukların ve gençlerin geleceği için yollarda olduklarını, hızla örgütlendiklerini söyledi.

Oğan, "2028'de Türkiye İttifakı Partisi ile Türkiye'yi yönetmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam ve İl Başkanı Ertan Yıldırım da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Oğan, katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Törenle Hizmete Girdi - Son Dakika

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