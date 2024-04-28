Türkiye'nin %90,6'sına atık su arıtma hizmeti veriliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin %90,6'sına atık su arıtma hizmeti veriliyor

Türkiye\'nin %90,6\'sına atık su arıtma hizmeti veriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1213 atık su arıtma tesisi ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet verildiğini bildirdi. Bakan Özhaseki, atık suların yeniden kullanımı konusunda çalışmalar yapıldığını ve hedefin 2028 yılında arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 11'e çıkarmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de bulunan 1213 atık su arıtma tesisi ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet verildiği ve devam eden çalışmalarla daha fazla tesisin inşa edildiği ifade edildi. Bakan Özhaseki, atık altyapı projelerinin desteklenmesi için başlatılan Katı Atık Programı (KAP) projesi kapsamında düzenli depolama tesislerinin yapımına da destek sağlandığını ve bu sayede 2024'ün ilk çeyreğinde 94 düzenli depolama tesisi inşa edildiğini belirtti.

28.04.2024 11:07
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1213 atık su arıtma tesisi ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, AA muhabirine, Bakanlığın atık su ve katı atık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı konusunda çalışmalar yaptığını belirten Özhaseki, şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede halihazırda yüzde 5,30 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını, 2028 yılında yüzde 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların toplanarak arıtılması, çevre ve insan sağlığının korunmasını amaçlıyoruz."

Kentsel atık su arıtma tesislerine ilişkin bilgi veren Özhaseki "2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını 1213'e çıkardık. 74 ilimizde bulunan tesisler ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet veriliyor." dedi.

Özhaseki, devam eden kentsel atık su arıtma tesisi çalışmalarına ilişkin, "74 ilimizdeki atık su arıtma tesislerinin yanı sıra 3 il merkezinde inşaat, 3 il merkezinde de proje aşamasında çalışmalarımız sürüyor. Mevcut durumda atık su arıtma tesisi olan illerden 3'ünde ileri biyolojik atık su arıtma tesislerimizin inşaat süreci, 3'ünde ise proje süreci devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"Evlatlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz bir dünya emanet edeceğiz"

Belediye atıklarının insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilip, etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla, belediyelerin finanse etmekte zorlandıkları atık altyapı projelerinin desteklenmesi için başlatılan Katı Atık Programı (KAP) projesi kapsamında, düzenli depolama tesislerinin yapımına da destek sağlandığını aktaran Özhaseki, bu kapsamda düzenli depolama tesisi bulunmayan yerlere öncelik verildiğini bildirdi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa edilen katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde 94'e ulaştı. Bu tesisler ile 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye yani nüfusun yüzde 94,5'ine hizmet veriliyor. Suyun her damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasını önemsiyoruz. Çevremizi hassasiyetle koruyor, katı atıkları düzenli depoluyoruz. Evlatlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz bir dünya emanet edeceğiz."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin %90,6'sına atık su arıtma hizmeti veriliyor - Son Dakika

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