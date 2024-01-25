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Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Somuncu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre ve Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Türkiye\'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
25.01.2024 - 20:17,
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Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Somuncu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisindeki fotoğrafların çok profesyonelce yakalanmış kareler olduğunu belirten Somuncu, bazı karelerin ise çok dramatik anlara şahitlik ettiğine dikkati çekti.

Somuncu, bu kategoride seçimini, 28 Şubat gecesi Yunanistan'ın Larisa yakınlarındaki Tempi bölgesinde 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına tanıklık eden, "Çarpışma" isimli, Costas Baltas'a ait fotoğraftan yana kullandı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Somuncu, aradan saatler, günler geçmesine rağmen enkazdan kurtulanları anlatan karelerin umudu yansıttığına işaret etti.

Somuncu, "Deprem: Umut" kategorisinde, depremin 56. saatinde İskenderun'da ulaşılan 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın yer aldığı "Hoşgeldin" isimli fotoğrafı, sevindirici ve teselli edici fotoğraflara örnek olduğunu söyleyerek seçti.

Gazze kategorisindeki fotoğrafların ise burada yaşanan insanlık dramını çok güzel resmettiğini ve aktardığını vurgulayan Somuncu, " İsrail'in Gazze halkına yaşattığı insanlık dramına bakıyorum. Bu fotoğraflara bakmak insanın içini kıyıyor. Neler hissettiklerini düşünemiyorum bile. Çok acı." diye konuştu.

Somuncu, bu kategoride, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan ancak hayatını kaybeden kız çocuğunu gösteren, Belal Khaled'e ait "Haykırış" karesi için oy kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımının, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu anlarda sporcuların yaşadığı sevinci yansıtan, Dursun Aydemir'e ait "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğrafı seçen Somuncu, "Filenin Sultanları çok güzel çıkmış. Başarımızın da her daim gündeme gelmesi için bence çok güzel bir resim." dedi.

Somuncu, "Çevre" kategorisinde iklim krizinin olumsuz etkilerini vurgulayan fotoğrafları oldukça ilgi çekici bulduğunu belirterek, Halil Fidan'a ait, " Libya'da felaketin boyutu" karesine oy verdi.

Kaynak: AA
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