Türkiye'nin Doğu ve Güney Sınırlarında Sınır Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje Toplantısı Gerçekleşti

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından yürütülen " Türkiye'nin Doğu ve Güney Sınırlarında Sınır Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" proje toplantısı Edirne'de gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, sınır hatlarında yasa dışı göçe karşı alınan önlemlerin ve düzensiz göçe karşı devam eden çalışmalar görüşüldü.

Vali Sezer, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye olarak sınır hattında göç ile ilgili bölgesel anlamda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Sınır hattında devriye yollarının yeniden düzenlendiğine değinen Sezer, terör örgütü üyelerinin geçiş teşebbüsü ve düzensiz göçe karşın tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Toplantıda Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İstanbul Ofis Müdürü Andrew Lind, Göç İdaresi Başkanlığı ve paydaş kurumların temsilcileri yer aldı.