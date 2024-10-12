Türkiye'nin Komşulara İhracatı Yüzde 12,6 Artış Gösterdi

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Türkiye'nin ocak-eylül döneminde komşuları Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artarak 18 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, eylül ayında 22 milyar 7 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 193 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, bu dönemde kara sınırı bulunan Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 18 milyar 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 987 milyon 4 bin dolar seviyesindeydi. Buna göre, söz konusu ülkelere yapılan ihracat, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, 7 milyar 777 milyon 422 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi, 3 milyar 180 milyon 620 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 483 milyon 635 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 786 milyon dolarla Gürcistan, 1 milyar 685 milyon 542 bin dolarla İran ve 1 milyar 92 milyon 559 bin dolarla Suriye takip etti.

İhracatın, 9 aylık dönemde yıllık bazda İran hariç diğer komşu ülkelere arttığı görüldü. İran'a yapılan ihracat bu dönemde yüzde 2,3 geriledi.

Bu dönemde en fazla artış yüzde 26,8 ile Yunanistan'a, yüzde 15,4 ile Irak'a ve yüzde 11 ile Suriye'ye yönelik ihracatta gerçekleşti.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 708 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 253 milyon 242 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 526 milyon 697 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 15 milyon 368 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 38 milyon 704 bin dolarla " fındık ve mamulleri ", 44 milyon 893 bin dolarla "zeytin ve zeytinyağı" oldu.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan olmak üzere 8 komşusu bulunuyor. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken Türkiye ile Ermenistan arasında kara yoluyla doğrudan ticaret yapılmıyor.

2023-2024 yıllarında ocak-eylül döneminde komşu ülkelere yapılan ihracat (bin dolar) :

Ülke/Dönemler 2023 2024 Yüzde fark Irak 6.740.182,98 7.777.422,33 15,39 Bulgaristan 2.930.170,63 3.180.620,26 8,55 Yunanistan 1.958.808,93 2.483.635,68 26,79 Gürcistan 1.647.377,00 1.786.001,94 8,41 İran 1.725.840,46 1.685.542,36 -2,33 Suriye 984.624,55 1.092.559,02 10,96 Toplam 15.987.004,56 18.005.781,59 12,63

Kaynak: AA