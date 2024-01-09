 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Togg'un ekranından e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Togg'un ekranından e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un ekranından geçen yıl e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı. e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi gerçekleştirildi. Togg'dan 6 bütünleşik hizmete doğrudan erişim sağlanıyor. Togg'un dijital ekranı fark oluşturuyor.

Togg\'un ekranından e-Devlet Kapısı\'na 293 bin 864 giriş yapıldı
09.01.2024 - 11:13,
Abone Ol

Türkiye'nin otomobili Togg'un ekranından geçen yıl e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, 15'inci yılını dolduran e-Devlet Kapısı için 2023 yılı başarılarla geçti.

e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi gerçekleştirilirken bu sayı rekor olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en büyük dijital hizmet sunan platformu niteliğindeki e-Devlet, vatandaşlara tek kapıdan hizmet verilmesini sağlamaya devam etti.

Her alandan insanların hizmete ulaşmasını sağlayan e-Devlet'e, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermesi ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmesi için yapılan Togg'dan da girilmesi dikkati çekti. Togg ekranından geçen yıl e-Devlet'e 293 bin 864 giriş gerçekleştirildi.

Togg'dan 6 bütünleşik hizmete doğrudan erişim

Geçen yıl sonu itibarıyla 64 milyon 281 bin 459 kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet'e entegre kurum sayısı 1000'i aşarken buradan sunulan 7 bin 741 hizmete Togg'dan da doğrudan erişim sağlanıyor.

Türkiye'nin otomobilinden sisteme girenler, 6 bütünleşik hizmetten doğrudan yararlanabiliyor. "Araçlarım" kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemlere tek noktadan ulaşabilen kullanıcılar, "İkametgahım" kategorisiyle yerleşim yerine ilişkin iş ve işlemleri doğrudan yapabiliyor.

"Çalışma Hayatım" kategorisinden hac ve umre işlemlerine, askerlikten varislerle ilgili konulara kadar hizmetlere de dünyanın her yerinden olduğu gibi Togg'un ekranından da erişim gerçekleştirilebiliyor.

Togg'un dijital ekranı fark oluşturuyor

Togg, mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştirerek, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturarak farkını göstermişti.

Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatları bu platformdan sunuluyor. Veriyi işleyip yapay zeka ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollarda yerini almıştı.

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.

Sürücüyle birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dijital Dönüşüm, Türkiye, TOGG, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg'un ekranından e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Togg'un ekranından e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement