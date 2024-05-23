Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, ABD ile dostluk ve işbirliğini geliştirme sözü verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, ABD ile dostluk ve işbirliğini geliştirme sözü verdi

Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi, ABD ile dostluk ve işbirliğini geliştirme sözü verdi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasındaki sağlam dostluk ve işbirliğini geliştirme sözü verdi. Önal, Türk mutfağının kültürel mirasını keşfetme ve takdir etme fırsatı sunan etkinliğin, iki ulus arasında karşılıklı saygı ve takdiri teşvik ettiğini belirtti.

23.05.2024 17:35
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, görevi sırasında ABD ile Türkiye arasındaki "sağlam dostluk ve işbirliğini" geliştirme sözü verdi.

Büyükelçi Önal, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) işbirliğiyle "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Önal, "Başkent Washington'daki amacım bu sağlam dostluğu ve işbirliğini geliştirmek, yıllar içerisinde ABD ile geliştirebildiğimiz sağlam ilişkiyi daha da ileriye götürmek." dedi.

Türkiye ile ABD'nin "çok boyutlu ilişkiye" sahip olduğunu belirten Önal, görevi sırasında ikili işbirliğini ve ilişkileri ilerletmek amacıyla mekvidaşlarıyla çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

"Mutfak geleneği diplomasinin önemli boyutu haline geldi"

Kültürel ilişkilere de değinen Önal, mutfak geleneğinin diplomasinin önemli boyutu haline geldiğini kaydederek, bu haftanın Türk mutfağının çeşitli örneklerinin sergilendiği Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığına dikkati çekti.

Büyükelçi Önal, "Gastronomi, mutfak konusunda Türkiye olarak bu mirasa sahip olduğumuz için mutluyuz çünkü Orta Asya'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya, Balkanlara, Ege'ye, Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyadan etkilendiğimiz için şanslıyız. Tüm bu bölgelerin etkilerini taşıyoruz ve binlerce yıl öncesine dayanan mirasa sahibiz." şeklinde konuştu.

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) Başkanı Sevtap Schreffler de Türk mutfağının "çeşitli ve sofistike" olduğunu vurgulayarak, bunun Türk halkının sıcaklığı ve cömertliğinin yansıması olduğunu söyledi.

Schreffler, "Türk Mutfağı Haftası bize Türkiye'nin kültürel mirasını keşfetme ve takdir etme fırsatı sunarak iki ulus arasında karşılıklı saygı ve takdiri teşvik ediyor." dedi.

Başkent Washington'da düzenlenen etkinliğe Temsilciler Meclisi Eğitim ve İşgücü Komitesi Başkanı Virginia Foxx'un yanı sıra Temsilciler Meclisi üyeleri Pete Sessions, Alex Mooney ve Robert Aderholt da katıldı.

ATA-DC, etkinlikte, Foxx'a Türk-Amerikan toplumunun güçlendirilmesi için gösterdiği "üstün özveri ve katkılarından" dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Sedat Önal, Washington, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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