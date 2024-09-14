Türkiye Sağlık Turizminde Küresel Hedefler Belirliyor

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Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Ahmet Aksu, Türkiye'nin yılda 5 milyon sağlık turisti hedefiyle küresel arenada daha güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Sağlık turizmi sektöründe yalnızca bölgesel değil, küresel bir cazibe merkezi haline gelmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Aksu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığınca desteklenen program kapsamında, içlerinde hekim ve sağlık turizmi yöneticilerinin bulunduğu Iraklı heyetin, Türkiye'deki hizmetleri yerinde görmek, yetkililerden bilgi almak için İzmir, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduğunu, programın dün yapılan gala yemeğiyle tamamlandığını anımsattı.

Aksu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, yılda 5 milyon sağlık turisti hedefiyle küresel arenada daha güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Sağlık turizmi sektöründe yalnızca bölgesel değil, küresel bir cazibe merkezi haline gelmiş durumdayız. Türkiye, bugün sağlık turizminde sunduğu yüksek standartlı hizmetlerle dünya çapında tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Plastik cerrahiden saç ekimine, organ naklinden termal sağlık turizmine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz ve bu da ülkemizi öne çıkaran en önemli faktörlerden biri."

Irak ile sağlık turizmi alanında işbirliklerinin artmasının Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağına işaret eden Aksu, Iraklı heyetin, Türkiye'deki sağlık hizmetlerini ve potansiyel işbirliği fırsatlarını yerinde gözlemlemek için önemli temaslarda bulunduğunu aktardı.

Yüksek teknolojiyle donatılmış hastaneleri, uzman kadrolarıyla Türkiye'nin dünya çapında hasta memnuniyeti sağladığının altını çizen Aksu, 5 milyon sağlık turisti hedefini yakalamak için ilerleyen süreçte kamu ve özel sektör işbirliklerini artıracaklarını, uluslararası tanıtım ve yatırım çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.