Türkiye-Suriye Deniz İşbirliği Gelişiyor

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliği ve dayanışmanın deniz kuvvetleri alanında da geliştiğini belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetin Lazkiye'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Suud'un davetlisi olarak Lazkiye'yi ziyaret eden Türk askeri heyetini ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Paylaşımında, "Türkiye-Suriye işbirliği ve dayanışması deniz kuvvetleri alanında da gelişiyor. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Suud'un davetlisi olarak Lazkiye'yi ziyaret eden Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetimizi ağırlamaktan gurur duyduk. TCG İstanbul Lazkiye'de göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Oramiral Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetin Lazkiye'de ağırlandığı belirtilerek, "Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Suud'a nazik ev sahipliği için teşekkür ederiz" denildi.

Büyükelçilik paylaşımında, ziyaret kapsamında TCG İstanbul fırkateyninde gerçekleştirilen temaslara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.