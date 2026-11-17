Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Fidan, açıklamasında Şam'da Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yönelik mutabakatı duyurdu.
Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye- Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldı"
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17.11.2026 18:05:29. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması için Bakan Fidan mutabakatı duyurdu - Son Dakika
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