Türkiye ve ABD Yatırım Görüşmeleri

21.04.2026 15:49
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD-Türkiye İş Konseyi ile yatırım ortamını görüştü.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD- Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy başkanlığındaki heyetle görüştüklerini belirterek, firmaların Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin görüş ve önerilerini dinlediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da, ABD Ticaret Odası'nın ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sayın Hamdi Ulukaya ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Khush Choksy liderliğindeki iş insanları heyetini ağırladık. Görüşmemizde, firmaların Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin görüş ve önerilerini dinledik. Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
