Türkiye ve Almanya tarımda 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için niyet beyanı imzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Almanya tarımda 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için niyet beyanı imzaladı

Türkiye ve Almanya tarımda 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için niyet beyanı imzaladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'in katılımıyla tarım ve gıda alanında ortak niyet beyanı imzalandı. Yumaklı, iki ülke tarımsal ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolara ulaşmasını mümkün gördüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Almanya arasında tarım alanındaki ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını mümkün gördüklerini belirterek, "Bunun için karşılıklı ticaretimizin önündeki teknik meseleleri çözmeye, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını desteklemeye ve yatırım imkanlarını geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ile Almanya arasında, Bakan Yumaklı ve Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'in katılımıyla, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde, "Tarım ve Gıda Sektörü Alanlarında İkili İşbirliğinin Derinleştirilmesi ve Ortak Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı" imzalandı.

Yumaklı, buradaki konuşmasında, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin tarım ve gıda alanında da sahip olduğumuz potansiyele uygun şekilde gelişmesini istiyoruz. 2025'te Almanya'ya tarımsal ürün ihracatımız yaklaşık 2,2 milyar dolar, Almanya'dan tarımsal ürün ithalatımız ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

"5 milyar dolar tarımsal ticaret hacmini mümkün görüyoruz"

İki ülkenin ekonomik büyüklüğü ve tarım ve gıda sektörlerindeki kapasiteleri dikkate alındığında potansiyelin çok daha büyük olduğuna inandığını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz, iki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını mümkün görüyoruz. Bunun için karşılıklı ticaretimizin önündeki teknik meseleleri çözmeye, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını desteklemeye ve yatırım imkanlarını geliştirmeye devam edeceğiz."

İmzalanan Ortak Niyet Beyanı'yla mevcuttaki Tarım Alanında Mutabakat Zaptı'nı daha ileri bir aşamaya taşımayı ve işbirliğinin özellikle tarımsal ticarete olan etkisini artırmayı amaçladıklarını belirten Yumaklı, sadece belge imzalamayı veya kamu kurumları arasındaki diyaloğu artırmayı amaçlamadıklarını, işbirliğinin üreticiye, ihracatçıya ve özel sektöre somut olarak yansımasını istediklerini söyledi.

Yumaklı, Türk ve Alman firmaları arasında yeni ticaret ve yatırım imkanlarının oluşturulmasını, teknoloji transferinin artırılmasını ve ortak üretim modellerinin geliştirilmesini hedeflediklerini de bildirdi.

Özellikle tarım teknolojileri, gıda sanayisi, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve tarımsal AR-GE alanlarında önemli bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sayın Rainer'in ülkemizdeki programının özel sektör ayağını da bu nedenle son derece önemsiyoruz. Sayın Bakan bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelecek. Programının devamında ise tarım teknolojileri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret ederek Türkiye'nin üretim, teknoloji ve girişimcilik kapasitesini yerinde görme imkanı bulacak."

Bakan Yumaklı, gelecekteki diğer önceliklerinin Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesini yeniden aktif hale getirmek olacağına işaret ederek, "Teknik ekiplerimizi sık sık bir araya getirerek, bugün ortaya koyduğumuz hedeflerin takibini yapacağız. Bugün imzaladığımız Niyet Beyanı ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ülkelerimiz arasındaki tarım ve gıda işbirliğine yeni bir ivme kazandıracak, özel sektörlerimiz arasında yeni ve somut ortaklıkların kurulmasına önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Bakan Rainer de, tarım ve gıda alanında ikili ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Almanya tarımda 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için niyet beyanı imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve Almanya tarımda 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için niyet beyanı imzaladı - Son Dakika
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