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Türkiye ve Arnavutluk'tan, 'ilişkilerin 100'üncü yılı' açıklaması - Son Dakika
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Türkiye ve Arnavutluk'tan, 'ilişkilerin 100'üncü yılı' açıklaması

TÜRKİYE ve Arnavutluk dışişleri bakanlıklarınca, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılına ilişkin, "Türkiye ve Arnavutluk, ikili, bölgesel ve küresel düzeyde tüm alanlarda stratejik ortaklıklarını daha da pekiştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır" açıklaması yapıldı.

Türkiye ve Arnavutluk\'tan, \'ilişkilerin 100\'üncü yılı\' açıklaması
15.12.2023 - 12:50,
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TÜRKİYE ve Arnavutluk dışişleri bakanlıklarınca, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılına ilişkin, "Türkiye ve Arnavutluk, ikili, bölgesel ve küresel düzeyde tüm alanlarda stratejik ortaklıklarını daha da pekiştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurduğu ortak açıklamada, "Bugün, 15 Aralık 1923 tarihinde Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasıyla Türkiye ile Arnavutluk arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüdür. Bu önemli yıl dönümü, 2023 yılı boyunca Ankara ve Tiran'da düzenlenen konferans, sergi ve konserlerle kutlanmıştır. Türkiye- Arnavutluk ilişkileri, gücünü ortak tarihten ve sıkı sosyal ve kültürel bağlardan almaktadır. Bu köklü geçmişe dayanarak ikili ilişkiler, 6 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasına ilişkin Ortak Bildiri'nin imzalanmasıyla Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir" denildi.

İki ülkede çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı depremlerin ardından Türk ve Arnavut halklarının sergilediği örnek dayanışmanın gurur verici olduğu belirtilerek, "İki NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olarak Türkiye ve Arnavutluk, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına net katkı sağlamaktadır. Bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki yakın dayanışma sürdürülecektir. Bulundukları bölgede müreffeh bir gelecek için ortak bir vizyonu paylaşan Türkiye ve Arnavutluk, ikili, bölgesel ve küresel düzeyde tüm alanlarda Stratejik Ortaklıklarını daha da pekiştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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