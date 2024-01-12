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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye-Azerbaycan Hibe Anlaşması, Ankara'da imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini arttırmayı ve pekiştirmeyi amaçlayan Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi projesine yönelik temel ilkeleri ve hibeleri düzenliyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete\'de yayımlandı
12.01.2024 - 09:10,
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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 25 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda "Tek millet, iki devlet" anlayışı temelinde iki ülke arasındaki "mevcut kardeşlik ve dostluk" ilişkilerinin arttırılması ve pekiştirilmesi amacıyla tarafların anlaştığı vurgulanırken, anlaşma "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilkeleri ve hibeleri düzenliyor.

Kaynak: AA
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Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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