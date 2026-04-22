Türkiye ve Azerbaycan’dan Adli İş Birliği

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakanlıkta biraraya gelerek adli iş birliği başta olmak üzere ortak çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gürlek, dost ve kardeş iki ülke olarak kurumlar arasındaki iş birliğini samimiyet ve kardeşlik temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin de görüşmede değerlendirildiği ifade edildi.

Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımında "Bir Millet, İki Devlet" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Büyükelçi Reşad Memmedov'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.