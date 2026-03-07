Türkiye ve Suriye'den Önemli Görüşme

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ı kabul etti.
Şam Büyükelçisi Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüğünü belirtti.
Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumların Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.
