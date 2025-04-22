Türkiye ve Suriye Ortak Sınır Kapısı İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Türkiye ve Suriye Ortak Sınır Kapısı İçin Çalışıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Suriye arasında yeni bir ortak sınır kapısı oluşturma çalışmalarını duyurdu.

22.04.2025 20:55
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- Bakan Uraloğlu: "(Suriye) Tek kapı uygulamasıyla ortak bir sınır kapısının da hayata geçirilmesi konusunda çalışmamız var"

ŞAM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Hicaz Demiryolu İstasyonu'nu ziyaret ederek, "Mevcut bütün sınır kapılarının aktif edilmesiyle ilgili karar aldık. Tek kapı uygulamasıyla ortak bir sınır kapısının da hayata geçirilmesi konusunda çalışmamız var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile birlikte Hicaz Demiryolu İstasyonu'nu ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ve mevkidaşı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Konuşmasında Bakan Uraloğlu'na teşekkür eden Suriyeli Bakan Bedir, "Hicaz Demiryolları İstasyonunda, tarihi mekanda hoş geldiniz demek istiyorum. Biliyorsunuz bu tarihi mekan ın 1908 yılında temeli atıldı ve işletilmeye başlandı" dedi.

"Seçkin bir eser içerisindeyiz burada" diyen Bedir, "Türkiye ile Suriye arasındaki demiryolları ilişkilerinin temellerinin de atıldığı bir noktadayız. Çok önemli bir örnektir, tarihi örnektir, görkemli örnektir. Bu ziyaretimizin bundan sonraki dönemde demiryolları açısında bir sıçrama yapacağına inanıyorum. İki halk olarak çok köklü bir tarihe sahibiz. Bu köklü tarihten hareketle her iki halkların çıkarları doğrultusunda büyük sıçramalar yapacağımıza ilişkileri iyiden daha iyiye götüreceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ise, "Önemli bir mekandayız. Şam'da hicaz demiryollarının ana istasyonundayız" dedi. Gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "İletişim, ulaştırma alanlarında nasıl işbirliği yapılacağı noktalarını konuştuk. Öncelikle karayolları taşımacılığının biraz daha aktifleştirilmesi, geçmişte yaşanmış sıkıntıların önüne geçilmesi noktasında fikir birliğine vardık. Teknik heyetlerimiz çalışmaya başladı. Sınırın bu tarafından Türkiye'ye, Türkiye'den Suriye'ye geçişleri nasıl kolaylaştırabiliriz bunları beraberce konuşmuş olduk. Yine özellikle demiryolu noktasında Çobanbey ile Halep arasında tahrip olan demiryolunu hayata geçirerek bütün Türkiye ile Şam'ı birbirine bağlamak aynı zamanda Avrupa'ya kadar bağlamak konusunda birçok görüşmeler yaptık. Yine bizim içerisinde bulunduğumuz Hicaz Demiryolu İstasyonunun daha güneye doğru ilerletilmesiyle orada tahrip olan hatların onarılmasıyla ilgili neler yapabiliriz, bunları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması konusunda mutabakat sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bundan sonra daha sık görüşerek hem Suriye hem de Türkiye'deki vatandaşlarımızın, halkının ferahını arttırma noktasında işbirliğini yapacağız. Ulaşamadığınız hiçbir yerle, iletişime geçemediğiniz hiçbir yerle iyi şeyler yapamazsınız. Bugünkü ziyaretimiz bu anlamda kıymetli. Bundan sonraki süreçte de ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız. Önemli bir kesikliği önümüzdeki dönemde beraberce telafi ederek güzel işler yapacağız" dedi.

"Mevcut bütün sınır kapılarının aktif edilmesiyle ilgili karar aldık"

Bakan Uraloğlu, basın mensuplarının yeni sınırlar açılmasına ilişkin sorusu üzerine, "Mevcut bütün sınır kapılarının aktif edilmesiyle ilgili karar aldık. Tek kapı uygulamasıyla ortak bir sınır kapısının da hayata geçirilmesi konusunda çalışmamız var" dedi.

Karayollarının iyileştirilmesine yönelik soruya ise Uraloğlu, "İlk etapta karayollarında bir teker dönüyor. Tahrip olmuş olan bir köprü var onun bir an önce yapılmadı ya da tamir edilmesi ya da yeni yapılmasıyla ilgili çalışma ya da görüşmelerimiz var. onları da tamir edip karayolu altyapısını tekrar güçlendireceğiz. Ama birinci önceliğimizi demiryollarına verdiğimizi söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Suriye hükümetinden özel bir destek olup olmadığına ilişkin Uraloğlu, "Suriye'nin bağımsızlığına kavuşmuş olması bizi mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonra birlikte güzel işler yapacağız ama ulaştırmanın bütün sektörlerinde işbirliği yapacağız. Bunda hem fikiriz. Bir fikir ayrılığımız yok. Bir devrim yaşandı. Bu devrimden sonra oluşmuş olan yeni hükümet var. Burada biraz daha fazla bir araya gelecek daha hızlı yol almaya ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye Ortak Sınır Kapısı İçin Çalışıyor - Son Dakika

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