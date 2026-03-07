Türkiye-Venezuela İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Türkiye-Venezuela İlişkileri Güçleniyor

07.03.2026 20:39
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ile verimli bir görüşme yaptı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco ile görüştü.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco'yla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile Venezuela arasındaki çok iyi ilişkileri sürdürmeye ve farklı alanlardaki işbirliğimizi ilerletmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

