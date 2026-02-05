Türkiye Yelken Şampiyonası, Didim'de Başladı

(AYDIN)- Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nin önemli etaplarını kapsayan Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, Didim'in elverişli rüzgar ve deniz koşullarında şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Yelken Ligi'nin önemli etaplarını kapsayan Türkiye Şampiyonası Didim'de başladı. Didim'de devam eden yarışlarda sporcuların denizdeki rekabeti dikkat çekerken, organizasyon hakemlerin yönetiminde sorunsuz şekilde sürdürülüyor. Ulusal ölçekte ilgi gören şampiyona, sporculara üst düzey bir yarış ortamı sunuyor. Organizasyon, Didim'in ulusal ve uluslararası tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor.

"Didim, sporun, denizin ve yaşamın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in spor turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Didim, doğal koşulları ve sahip olduğu potansiyelle yelken sporu için son derece elverişli bir kent. Türkiye Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonun Didim'de düzenlenmesi bizler için büyük bir değer taşıyor. Bu tür ulusal organizasyonlar, gençlerimizi spora teşvik ederken aynı zamanda Didim'in tanıtımına ve spor turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Ege'nin incisi Didim, sporun, denizin ve yaşamın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor" diye konuştu.